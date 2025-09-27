Ще се върне ли Юве към победите?

Ювентус и Аталанта ще се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на Серия "А" днес от 19:00 часа на "Алианц Стейдиъм". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Симоне Соца и се очертава като една от най-интересните срещи през уикенда в италианския елит. Двата отбора са сред лидерите в класирането и този сблъсък може да има сериозно отражение върху ранното подреждане в таблицата.

Ювентус заема второто място в класирането с 10 точки от 4 изиграни мача. Отборът на Игор Тудор е на 2 точки зад водача Наполи и при успех довечера ще оглави таблицата. Аталанта се намира на пето място с 8 точки, също от 4 изиграни срещи. "Бергамаските" имат шанс да изпреварят своя съперник при евентуална победа в Торино.

Ювентус записа две победи и две равенства в последните си пет мача. "Старата госпожа" завърши наравно 1:1 срещу Верона и 4:4 срещу Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига. Преди това отборът постигна впечатляваща победа с 4:3 срещу Интер, както и успехи срещу Дженоа с 1:0 и Парма с 2:0.



Аталанта също демонстрира добра форма с две победи и две равенства в последните си пет мача. Тимът от Бергамо разгроми Торино с 3:0, но преди това претърпя тежко поражение с 0:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Ювентус има лек превес с две победи, две равенства и една загуба срещу. Най-скорошната им среща завърши с разгромна победа на "бергамаските" насред Торино с 4:0.

Преди това Аталанта нямаше победа срещу "бинаконерите" от 2021 година.