  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Треньорът на Байер: Нуждаем се от време, това е продължителен процес

Треньорът на Байер: Нуждаем се от време, това е продължителен процес

  • 26 сеп 2025 | 15:51
Байер Леверкузен все още е в етап на изграждане на конкурентен отбор и е необходимо повече време за завършване на проекта, каза треньорът Каспер Хюлманд преди двубоя от Бундеслигата в събота срещу Санкт Паули.

Байер, който спечели два трофея през 2024 година под ръководството на тогавашния треньор Чаби Алонсо, има проблеми този сезон, след като редица ключови играчи напуснаха клуба, сред които Флориан Виртц, Йонатан Та, Гранит Джака и Джереми Фримпонг.

Тимът е 11-и в класирането с пет точки актив, седем зад лидера Байерн Мюнхен след четири мача и две зад петия Санкт Паули. След уволнението на Ерик тен Хаг само след два двубоя от Бундеслигата, "аспирините" назначиха бившият селекционер на Дания Хюлманд на 8 септември и оттогава той записа победа и равенство в двата си двубоя начело.

"Това е продължителен процес. Нуждаем се от време и от мачове, а те идват", каза Хюлманд. "Оптимисти сме и мисля, че имаме страхотен отбор. Можем да изградим изключителен тим, но все още го развиваме. Много нови играчи, нови треньори, така е. Но във всеки мач трябва да постигаме резултати", добави той.

Байер Леверкузен, който играе срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига в сряда, удължи рекордната си серия без загуба в Бундеслигата до 35 поредни мача или повече от два сезона, но все още интегрира редица нови играчи под ръководството на втория си треньор от началото на кампанията.

"Всеки ден тренираме, играем мачове . . . става все по-добре и по-добре. Много нови играчи, много нови позиции за някои играчи. Те трябва да се сработят. Мисля, че имаме много добри минути в мачовете, но можем да се справим и по-добре", завърши Каспер Хюлманд.

