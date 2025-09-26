Обявиха подгряващите срещи за реванша Юбенк - Бен

Джак Катерал, Адам Азим, Ишмаел Дейвис и Ричард Риакпоре ще се качат на ринга на стадиона на Тотнъм Хотспърс в Лондон на 15 ноември.

Организаторите от "Matchroom Boxing", "The Ring" и "Riyadh Season" разкриха пълния списък с подгряващи мачове за реванша между Крис Юбанк-младши и Конър Бен на 15 ноември.

Основният подгряващ двубой на вечерта ще бъде между бившия претендент за титлата Джак Катерал (31-2, 13 КО) и бившия шампион на Великобритания и Британската общност в полусредна категория Екоу Есуман (22-1, 8 КО). Това ще бъде първата поява на Катерал под ръководството на новия му треньор „Бози“ Енис.

Катерал се завърна след оспорваната си загуба от Арнолд Барбоса-младши миналата година с победа с техническо решение над Харлем Юбенк през юли. От своя страна, Есуман победи дългогодишния съперник на Катерал, Джош Тейлър, през май, записвайки третата си поредна победа.

В лека категория непобеденият Адам Азим (13-0, 10 КО) ще търси петия си пореден нокаут срещу Заур Абдулаев (20-2, 12 КО). Абдулаев прекъсна серия от девет поредни победи при опита си да спечели временна титла срещу Реймънд Муратала през май.

В супер полусредна категория Ишмаел Дейвис (13-3, 6 КО) се завръща на ринга само два месеца след изключително оспорваната си загуба от Кайомин Агиарко.

Той ще се изправи срещу познато име от местната сцена – Сам Гили (18-1-1, 9 КО). Междувременно, Ричард Риакпоре (18-1, 14 КО) продължава кариерата си в тежка категория срещу Томи Уелч (16-0, 9 КО), а любимецът на саудитския промоутър Турки Алалших, Майки Талън (10-0, 1 КО), ще се срещне с Фезан Шахид (4-2-2, 0 КО) в категория муха.