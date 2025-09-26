Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЦСКА ще бъде домакин на два международни турнира

ЦСКА ще бъде домакин на два международни турнира

  • 26 сеп 2025 | 10:21
  • 1099
  • 1
ЦСКА ще бъде домакин на два международни турнира

ЦСКА ще бъде домакин на два турнира с международно участие, които ще се проведат от днес до неделя. Първият е за юноши до 18-годишна възраст. На поканата на "червените" откликнаха отбори като турския Фенербахче, гръцкия Арис и босненския Игокеа.

По програма днес са срещите Фенербахче - Игокеа от 18:00 часа и ЦСКА - Арис от 20:00 часа. В събота са двубоите за третото място от 16:00 часа и за титлата от 18:00 часа

Вторият турнир ще приключи на 28 септември (неделя) и също ще бъде с международно участие. Сред участниците са ЦСКА, Политехника, Славия, Ахил и Ниш (Сърбия).

Днес ще играят Славия срещу Политехника от 10:30 часа и ЦСКА - Ахил от 12:30. В събота са мачовете Славия - Ахил от 10:00 часа и Политехника - Балкан от 12:00 часа, а в неделя - ЦСКА - Балкан от 12:00 часа и ЦСКА - Ниш от 14:00 часа, съобщават от БФБаскетбол.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист и Черно море Тича отново един срещу друг в сблъсък за трофей

Рилски спортист и Черно море Тича отново един срещу друг в сблъсък за трофей

  • 28 сеп 2025 | 07:03
  • 2321
  • 1
Академик Бултекс 99 спечели турнира в чест на Пенка Стоянова

Академик Бултекс 99 спечели турнира в чест на Пенка Стоянова

  • 28 сеп 2025 | 03:48
  • 526
  • 0
Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

  • 27 сеп 2025 | 22:32
  • 1967
  • 0
Везенков и Олимпиакос с първи трофей за сезона

Везенков и Олимпиакос с първи трофей за сезона

  • 27 сеп 2025 | 22:01
  • 7004
  • 0
Барцокас доволен от пристигането на Нтиликина: Благодаря на собствениците, бръкнаха дълбоко в джоба си

Барцокас доволен от пристигането на Нтиликина: Благодаря на собствениците, бръкнаха дълбоко в джоба си

  • 27 сеп 2025 | 15:36
  • 1198
  • 0
Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

  • 27 сеп 2025 | 14:31
  • 838
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15933
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130756
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59845
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4340
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1822
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2210
  • 3