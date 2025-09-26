ЦСКА ще бъде домакин на два международни турнира

ЦСКА ще бъде домакин на два турнира с международно участие, които ще се проведат от днес до неделя. Първият е за юноши до 18-годишна възраст. На поканата на "червените" откликнаха отбори като турския Фенербахче, гръцкия Арис и босненския Игокеа.

По програма днес са срещите Фенербахче - Игокеа от 18:00 часа и ЦСКА - Арис от 20:00 часа. В събота са двубоите за третото място от 16:00 часа и за титлата от 18:00 часа

Вторият турнир ще приключи на 28 септември (неделя) и също ще бъде с международно участие. Сред участниците са ЦСКА, Политехника, Славия, Ахил и Ниш (Сърбия).

Днес ще играят Славия срещу Политехника от 10:30 часа и ЦСКА - Ахил от 12:30. В събота са мачовете Славия - Ахил от 10:00 часа и Политехника - Балкан от 12:00 часа, а в неделя - ЦСКА - Балкан от 12:00 часа и ЦСКА - Ниш от 14:00 часа, съобщават от БФБаскетбол.