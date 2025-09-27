Популярни
Непобедената България излиза срещу Чехия в спор за място на големия финал

  • 27 сеп 2025 | 01:07
  • 20886
  • 17

Все още непобеденият отбор на България излиза днес срещу състава на Чехия в спор за място на големия финал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Срещата между двата тима стартира в 9:30 часа българско време.

По пътя съм към финалната четворка водените от Джанлоренцо Бленджини „лъвове“ записаха три последователни победи в своята група Е, побеждавайки отборите на Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). На осминафиналите българите не срещнаха особени затруднения срещу тима на Португалия и спечелиха с категоричното 3:0, за да се стигне до драматичния четвъртфинал срещу САЩ. В него „янките“ поведоха с 2:0, но „лъвовете“ не се предадоха и постигнаха знаменит обрат, за да спечелят с 3:2 и да се класират за полуфиналната фаза.

В нея съперник на България ще бъде тимът на Чехия, който допусна една загуба с 0:3 от Бразилия в груповата фаза, в която чехите се изправиха още срещу съставите на Сърбия и Китай, срещу които записаха победи с 3:0 и 3:1, за да излязат като втори отбор от своята група. Във фазата на директните елиминации Чехия стартира с категоричен успех с 3:0 срещу състава на Тунис, след което трябваше да прави обрат срещу Иран, след като загуби първия гейм, но се справи със задачата си и се класира за финалната четворка.

В исторически план това ще бъде третият двубой между България и Чехия на Световно първенство. В предишните два случая през 2006 и 2010 двата отбора записаха по един успех. „Лъвовете“ се наложиха с 3:1 в Нагано, Япония през 2006 в груповата фаза, а четири години по-късно в Торино, Италия, отново в груповата фаза, отстъпиха със същия резултат.

Победителят от днешната полуфинална среща между България и Чехия ще се изправи срещу победителя от двубоя между действащия световен първенец Италия и Полша в битка за световната титла. Загубилият пък ще играе за бронзовия медал срещу загубилия от дуела между Италия и Полша.

Снимки: Sportal.bg

