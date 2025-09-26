Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бдин (Видин)
  3. Мартин Методиев: В силна серия са

Мартин Методиев: В силна серия са

  • 26 сеп 2025 | 08:48
Бдин (Видин) приема утре едноименния тим на град Ловеч. Срещата е от шестия кръг на Северозападна Трета лига.

„Пределна мобилизация и пределна концентрация. Това трябва да демонстрираме в предстоящите 90 минути. Посрещаме съперник, който спечели последните си три мача и ще е максимално амбициран да продължи добрата си серия. Вярваме в потенциала си. Винаги излизаме с мисълта да спечелим. Очаквам хубав двубой с надиграване“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

Снимки: Slavbulfoto

