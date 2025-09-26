Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Валери Свиленов: Излизаме за поредни три точки

Валери Свиленов: Излизаме за поредни три точки

  • 26 сеп 2025 | 07:33
  • 576
  • 0

Утре Ботев (Ихтиман) приема Пирин (Гоце Делчев). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Винаги излизаме с амбицията да се надиграваме с противника. В повечето двубои от началото на сезона, бяхме по-добрия отбор. Невинаги обаче успявахме да вземем точките, които заслужавахме с представянето си през 90-те минути. Продължаваме напред. Търсим причините, анализираме, работим за да се подобряваме. Името на съперника не е от особено значение. Конкретно за предстоящия двубой, не се вълнуваме от резултатите и класирането на Пирин (Гоце Делчев). Ясно е, че той е утвърдено име в групата и се съобразяваме с това. Другото е да излезем, да играем добре за да спечелим точките“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.

