Валери Свиленов: Излизаме за поредни три точки

Утре Ботев (Ихтиман) приема Пирин (Гоце Делчев). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Винаги излизаме с амбицията да се надиграваме с противника. В повечето двубои от началото на сезона, бяхме по-добрия отбор. Невинаги обаче успявахме да вземем точките, които заслужавахме с представянето си през 90-те минути. Продължаваме напред. Търсим причините, анализираме, работим за да се подобряваме. Името на съперника не е от особено значение. Конкретно за предстоящия двубой, не се вълнуваме от резултатите и класирането на Пирин (Гоце Делчев). Ясно е, че той е утвърдено име в групата и се съобразяваме с това. Другото е да излезем, да играем добре за да спечелим точките“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.