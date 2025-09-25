Популярни
  2. Марсилия
  3. Де Дзерби: Извинявам се за червения картон, но не съм обидил никого

Де Дзерби: Извинявам се за червения картон, но не съм обидил никого

  • 25 сеп 2025 | 23:23
  • 2397
  • 0

Историческата победа на Марсилия с 1:0 над Пари Сен Жермен по-рано тази седмица си имаше своята цена, тъй като старши треньорът Роберто Де Дзерби беше изгонен към края на мача. Действията му бяха бързо санкционирани от Дисциплинарната комисия на Франция с мач наказание. Размишлявайки върху червения картон, който доведе до наказанието му за мача срещу Страсбург, Де Дзерби изрази недоволството си, като същевременно се извини за грешките си.

„Много съм нещастен от това. Направих грешка, не в това, което казах, защото не съм обидил никого. А в езика на тялото си“, призна разкаялият се Де Дзерби.

„Все още мислех за мача с [Реал] Мадрид. Видях нарушението на [Ашраф] Хакими и въпреки че той игра с топката, все още смятам, че имаше фаул. Сгреших, защото винаги казвам на играчите да се държат прилично и да не получават картони. Това е първият ми червен картон, понижил съм средната си стойност във Франция в сравнение с чужбина. Утре никой няма да ме замества, имам пълно доверие на асистента си. Играчите ще бъдат по-спокойни, няма да им вися на главата“, каза Де Дзерби.

Марсилия триумфира в "Льо Класик" след две години суша и показа, че има кой да се опълчи на ПСЖ във Франция!
Марсилия триумфира в "Льо Класик" след две години суша и показа, че има кой да се опълчи на ПСЖ във Франция!

Специалистът е наясно какво е заложено на карта, тъй като победа в петък над Страсбург може да изведе отбора му начело в класирането на Лига 1, макар и временно.

„Утрешният мач ще бъде по-важен от този с Аякс. Не мисля, че Аякс е по-лесен или по-малко важен, но Страсбург е наистина труден мач и ако спечелим, ще бъдем на върха в класирането. Винаги е хубаво да се виждаш толкова високо в таблицата. Няма по-добър начин да се подготвим за Аякс от това да се съсредоточим върху утрешния мач“, каза треньорът.

Снимки: Gettyimages

