Елче удължи изненадващата си серия в Ла Лига

  • 25 сеп 2025 | 22:35
  • 2071
  • 0

Изненадващата серия на Елче от мачове без загуба в Ла Лига продължава. Новакът в испанския елит се бори до последно и във финалните секунди стигна до крайното 1:1 при гостуването си на Осасуна в среща от шестия кръг. Така скромният тим остава непобеден от началото на кампанията.

Адриа Педроса реализира ценното попадение за Елче в добавено време на “Ел Садар”, възползвайки се от грешка на вратаря на Осасуна Серхио Ерера. Преди това домакините бяха повели още в 10-ата минута чрез Виктор Муньос.

Гостите можеха да изравнят и по-рано, но в 63-тата Рафа Мир удари греда.

Късния т гол на Елче пък лиши Осасуна от това да продължи да има само победи вкъщи.

