  • 25 сеп 2025 | 20:34
Джейми Бен ще се подложи на операция

Капитанът на отбора от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Далас Джейми Бен има проблем с белия дроб и ще се подложи на операция. Контузията на Бен е получена във вторник преди приятелски мач с Минесота.

36-годишният нападател ще бъде прегледан отново от лекарите след четири седмици, съобщава АП.

Джейми Бен е в Далас от 2007 година, когато беше избран в петия кръг на драфта в Лигата. През миналия сезон той изигра в 80 мача и записа 49 точки (16 гола, 33 асистенции).

Канадецът има общо 1192 двубоя в кариерата си, в които е реализирал 956 точки (399 попадения, 557 завършващи подавания). Той спечели златен медал в националния отбор на своята родина на олимпийските игри в Сочи през 2014 година.

Джейми Бен подписа едногодишен договор на стойност 1 милион долара, който включва и бонуси до най-много 3 милиона долара.

Далас открива новия сезон на чужд терен срещу Уинипег на 9 октомври.

