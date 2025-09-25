Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  • 25 сеп 2025 | 20:11
  • 10391
  • 2
Де ла Фуенте: Не ме интересува какво е казал Ханзи Флик

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте отговори с известен реваншизъм на критиките от страна на треньора на Барселона Ханзи Флик относно контузията на Ламин Ямал. Младият нападател се прибра с травма от лагера на “Ла Роха”, а наставникът на каталунците изрази недоволство, че Ямал ненужно е бил стоял дълго време на терена в решените като резултат световни квалификации срещу България и Турция.

“Днес, в родния ми край, в този момент не си спомням какво е казал Флик, нито ме интересува“, отсече селекционерът.

Де Ла Фуенте направи това изявления пред журналисти в град Логроньо в родния му край, където на него беше кръстена зала, част от офис на футболната федерация.

Отделно селекционерът каза, че не усеща напрежение от това, че тимът на Испания е смятан за фаворит за титлата на Световното първенство, а по-скоро има „отговорността да вдъхнови цяла една страна“.

Специалистът припомни, че „за Световното първенство през 2026 г. все още трябва да се класираме“ и беше категоричен, че не усеща напрежение. „Никой не може да ми окаже по-голям натиск от този, който сам си оказвам. Аз съм много взискателен към себе си в ежедневната си работа“, заяви Де ла Фуенте.

Той приема коментарите за националния отбор „с естественост“ и вярва, че „истинската отговорност“ и това, което се изисква от неговия отбор, е „да вдъхнови една страна, едни фенове, които да се идентифицират с една идея“. „Мисля, че го постигнахме, това е гордост и ще му се насладим“, добави той.

Въпреки това наставникът подчерта, че „винаги се говори за победа, а да побеждаваш е много трудно. Трябва да кажем това на младите, за да знаят, че не става въпрос само за победа или загуба“, защото „винаги печелиш, когато се опитваш и влагаш всичките си усилия“.

