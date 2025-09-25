Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Шиникова достигна до четвърфиналите в Тунис

Шиникова достигна до четвърфиналите в Тунис

  • 25 сеп 2025 | 16:50
  • 1495
  • 0
Шиникова достигна до четвърфиналите в Тунис

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

33-годишната софиянка, която е поставена под номер 5, се справи в много оспорван мач с представителката на домакините Сандра Самир със 7:6(5), 7:5 след 2:48 часа игра.

Българката навакса пасив от 3:5 гейма в първия сет, а след това поведе с 6:1 точки в тайбрека, в който стигна до успеха с петата си възможност. Във втората част Самир отново имаше предимство и при 5:4 сервираше за изравняване на резултата, но с три поредни гейма Шиникова реализира обрат за крайната победа.

Следващата съперничка на софиянката ще бъде 17-годишната Вендула Валдманова (Чехия), участваща с "уайлд кард".

Шиникова е четвъртфиналистка и на двойки. Тя и Арина Булатова (Русия), поставени под номер 3, ще играят по-късно днес срещу Ребека Мунк Мортенсен (Дания) и Сандра Самир (Египет).

