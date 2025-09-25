Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов отпадна във втория кръг на сингъл в Унгария

Антъни Генов отпадна във втория кръг на сингъл в Унгария

  • 25 сеп 2025 | 16:17
  • 739
  • 0
Антъни Генов отпадна във втория кръг на сингъл в Унгария

Българинът Антъни Генов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в унгарската столица Будапеща с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишният квалификант загуби от поставения под номер 7 Никита Билозерцев (Украйна) с 4:6, 3:6 за 72 минути.

Българинът допусна пробив в откриващия гейм на мача и не успя да го върне до края на първия сет. Във втората част Билозерцев стигна до успеха със серия от четири поредни гейма.

Генов и Енцо Уолърт (САЩ), които са водачи в надпреварата на двойки, по-късно днес ще се изправят на четвъртфиналите срещу представителите на домакините Арон Янош Майор и Ботонд Над.

