Яник Синер с експресна победа на старта в Пекин

  • 25 сеп 2025 | 16:10
  • 833
  • 0
Яник Синер с експресна победа на старта в Пекин

Шампионът от 2023 година Яник Синер стартира с победа на турнира по тенис на твърди кортове ATP 500 в китайската столица Пекин с награден фонд над 4 милиона евро. Поставеният под номер 1 в схемата италианец разгроми на старта Марин Чилич (Хърватия) с 6:2, 6:2 за 82 минути.

Синер доминираше изцяло в срещата, направи четири пробива и затвори двубоя с третия си мачбол. В следващия кръг италианецът ще играе с френския квалификант Теренс Атман, който се наложи над участващия с представителя на домакините Чжъчжън Чжан с 6:4, 6:2.

Номер 5 в схемата Карен Хачанов отпадна на старта. Руснакът загуби от Александър Мюлер (Франция) с 6:4, 6:7(5), 4:6 за 2:50 часа. Хачанов направи един пробив по пътя си към успеха в първия сет, но загуби втората част след тайбрек, въпреки че водеше в него. В решителния трети сет Мюлер изоставаше с 3:4, но със серия от три поредни гейма направи обрат и триумфира.

В други срещи Фабиан Марожан (Унгария) елиминира Бенжамен Бонзи (Франция) със 7:6(1), 6:3, а Алехандро Давидович Фокина (Испания) победи Камило Уго Карабели (Аржентина) с 6:1, 6:3.

Снимки: Gettyimages

