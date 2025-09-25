Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Карлос Алкарас започна участието си в Токио с двусетова победа

Карлос Алкарас започна участието си в Токио с двусетова победа

  • 25 сеп 2025 | 15:13
  • 1309
  • 0
Карлос Алкарас започна участието си в Токио с двусетова победа

Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете Карлос Алкарас започна с победа участието си на турнира от сериите ATP 500 в Токио. В среща от първия кръг испанецът надигра Себастиан Баес от Аржентина с 6:4. 6:2. Проблеми той имаше единствено в началото на мача, но те бяха съвсем незначителни.

При 4:4 гейма Алкарас осъществи пробив, който пречупи съпротивата на неговия съперник. Забавянето от около половин час, докато бъде спуснат покрива над корта, също не повлия на водача в схемата, който взе и пет от първите шест гейма във втория сет.

В следващия кръг Алкарас ще играе с белгиеца Зизу Бергс, който надделя над шампиона от турнира в Чънду Алехандро Табило от Чили с 1:6, 7:6(2), 7:6(4).

За втория кръг се класира и поставеният под номер 2 в схемата Тейлър Фриц. Американецът надделя с 4:6, 6:3, 7:6(3) над канадеца Гейбриъл Диало. Фриц реализира 13 аса в мача. Във втория кръг шампионът за 2022 година ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш, който си осигури място в тази фаза още в сряда.

Напред продължават и скандинавците Холгер Руне и Каспер Рууд. Датчанинът Руне, поставен под номер 3 в схемата, навакса изоставане от три гейма в първия сет, за победи със 7:6(7), 6:1 сърбина Хамад Меджедович. Неговият следващ съперник е Итън Куин, който в изцяло американски сблъсък се справи с Алекс Микелсен със 7:5, 6:2. Четвъртият в схемата Рууд пък загуби сет срещу японеца Шинтаро Мучизуки, но спечели мача след 4:6, 6:1, 6:1. Във втория кръг Рууд ще срещне италианеца Матео Беретини.

Снимки: Gettyimages

