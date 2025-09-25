Николай Атанасов се завръща за битка с кратко предизвестие

Професионалният ММА боец Николай Атанасов ще дебютира за международната бойна верига “Brave CF” на 3-и октомври. Българинът приема битка с кратко предизвестие срещу Руслан Гулийев (Азербайджан). Срещата ще бъде част от бойна галавечер в Тбилиси. Дуелът ще се проведе в категория до 57 килограма.

24-годишният Атанасов има четири победи в четири професионални срещи, а през октомври 2024-а подписа с “Brave CF”

Припомняме, че боецът от Монтана трябваше да дебютира на 93-тото издание на “Brave CF” в Женгжу, но контузия му попречи да стъпи в битка.