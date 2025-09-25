Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Николай Атанасов се завръща за битка с кратко предизвестие

Николай Атанасов се завръща за битка с кратко предизвестие

  • 25 сеп 2025 | 14:56
  • 679
  • 0
Николай Атанасов се завръща за битка с кратко предизвестие

Професионалният ММА боец Николай Атанасов ще дебютира за международната бойна верига “Brave CF” на 3-и октомври. Българинът приема битка с кратко предизвестие срещу Руслан Гулийев (Азербайджан). Срещата ще бъде част от бойна галавечер в Тбилиси. Дуелът ще се проведе в категория до 57 килограма.

24-годишният Атанасов има четири победи в четири професионални срещи, а през октомври 2024-а подписа с “Brave CF”

Припомняме, че боецът от Монтана трябваше да дебютира на 93-тото издание на “Brave CF” в Женгжу, но контузия му попречи да стъпи в битка.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен за създател на братвурста

Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен за създател на братвурста

  • 27 сеп 2025 | 16:30
  • 632
  • 1
Предстоящото събитие на UFC в Австралия понесе нов удар

Предстоящото събитие на UFC в Австралия понесе нов удар

  • 26 сеп 2025 | 15:56
  • 1148
  • 0
Илия Топурия също поиска битка в Белия дом

Илия Топурия също поиска битка в Белия дом

  • 26 сеп 2025 | 15:47
  • 783
  • 0
Обявиха подгряващите срещи за реванша Юбенк - Бен

Обявиха подгряващите срещи за реванша Юбенк - Бен

  • 26 сеп 2025 | 13:27
  • 520
  • 0
Мартин Петков влиза в шестата си битка на ринга в Тайланд 

Мартин Петков влиза в шестата си битка на ринга в Тайланд 

  • 26 сеп 2025 | 13:21
  • 806
  • 0
Конфронтация между Анкалаев и Перейра преди реванша им

Конфронтация между Анкалаев и Перейра преди реванша им

  • 26 сеп 2025 | 13:08
  • 1397
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15059
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129895
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58661
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4066
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1699
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2031
  • 3