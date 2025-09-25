Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева продължава напред в Пазарджик, Роси Денчева отпадна

Елизара Янева продължава напред в Пазарджик, Роси Денчева отпадна

  • 25 сеп 2025 | 14:20
  • 935
  • 0
Елизара Янева продължава напред в Пазарджик, Роси Денчева отпадна

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

18-годишната българка се наложи над Аня Станкович (Сърбия) с 3:6, 6:0, 7:5 след 101 минути на корта. Така тя записа седма поредна победа във веригата на Международната федерация ITF и десета в последните си 11 срещи, като през миналата седмица триумфира с титлата в друга надпревара от същия ранг в Пазарджик и заслужи третата си титла за сезона при дамите.

Янева загуби първия сет след серия от четири последователни гейма на съперничката, а с това прекъсна поредицата си от 12 спечелени сета. Тя реагира и във втората част не даде дори гейм на сръбкинята. В третата  българската тийнейджърка пропиля на два пъти пробив аванс, като при 5:4 на собствен сервис пропусна и два мачбола, но при 5:5 взе осем от следващите девет разигравания, а с това си осигури и крайната победа.

Така тя очаква поставената под номер 8 Леа Бошкович (Хърватия), която във втория кръг по-рано днес се справи с участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Росица Денчева с 6:3, 6:0.

