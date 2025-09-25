Популярни
Топалова достигна до четвъртфиналите на сингъл във Франция

  25 сеп 2025
Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Кап д'Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка надделя над представителката на домакините Маел Льоклерк с 1:6, 6:4, 6:4 за 2:10 часа игра.

25-годишната Топалова загуби шест поредни гейма, а с това и първия сет, но във втората част реализира ранен пробив и удържа аванса си до края, за да изравни резултата. В решителния трети сет Льоклерк поведе с 4:2, но с четири последователни гейма българката реализира обрат.

Така тя очаква победителката от мача между Алегра Дейвис (Великобритания) и осмата в схемата Ела Милич (Словения).

