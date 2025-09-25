Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Камила Осорио се класира за втория кръг в Пекин

Камила Осорио се класира за втория кръг в Пекин

  • 25 сеп 2025 | 13:16
  • 647
  • 0
Камила Осорио се класира за втория кръг в Пекин

Колумбийката Камила Осорио се класира за втория кръг на турнира по тенис от категория WTA 1000 в Пекин (Китай). В повторение на финала от Тенерифе 2021 Осорио победи Ан Ли (САЩ) със 7:5, 6:7(5), 7:5 за 3:01 часа.

Колумбийката спечели първия сет след серия от четири поредни гейма в края и беше на две точки от победата във втората част при 6:5 и в тайбрека. В последната част тя поведе с 5:3, загуби следващите два гейма, но направи решаващ пробив в 11-ия и затвори мача. След като загуби финала в Тенерифе през 2021 година от Ли, Осорио е спечелила и двете им последващи мача.

Румънката Елена-Габриела Русе се наложи над Ребека Шрамкова (Чехия) с 6:2, 6:2 и също продължава напред в турнира. Анастасия Потапова (Русия) елиминира Катержина Синиакова (Чехия) с 6:3, 6:4. Потапова беше загубила и двете си предишни срещи от Синиакова поради отказване.

В други срещи Айля Томлянович (Австралия) се наложи над Юлия Стародубцева (Украйна) със 7:6(1), 6:2,  Соня Картал (Великобритания) спечели срещу Алиша Паркс (САЩ) с 6:3, 6:2, Ела Зайдел (Германия) победи Магдалена Фрех (Полша) със 7:5, 6:4, а Александра Саснович (Беларус) надделя над Джанис Тиен (Индонезия) с 6:7(4), 7:5, 6:1. Испанската квалификантка Кристина Букса също продължава в следващия кръг след успех над Дона Векич (Хърватия) с 6:2, 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

  • 27 сеп 2025 | 18:49
  • 912
  • 0
Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

  • 27 сеп 2025 | 18:44
  • 896
  • 0
Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

  • 27 сеп 2025 | 17:55
  • 968
  • 0
Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

  • 27 сеп 2025 | 17:20
  • 833
  • 0
Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

  • 27 сеп 2025 | 16:53
  • 872
  • 0
Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

  • 27 сеп 2025 | 16:21
  • 569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 14861
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129710
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58426
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4004
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1674
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2008
  • 3