Камила Осорио се класира за втория кръг в Пекин

Колумбийката Камила Осорио се класира за втория кръг на турнира по тенис от категория WTA 1000 в Пекин (Китай). В повторение на финала от Тенерифе 2021 Осорио победи Ан Ли (САЩ) със 7:5, 6:7(5), 7:5 за 3:01 часа.

Колумбийката спечели първия сет след серия от четири поредни гейма в края и беше на две точки от победата във втората част при 6:5 и в тайбрека. В последната част тя поведе с 5:3, загуби следващите два гейма, но направи решаващ пробив в 11-ия и затвори мача. След като загуби финала в Тенерифе през 2021 година от Ли, Осорио е спечелила и двете им последващи мача.

Румънката Елена-Габриела Русе се наложи над Ребека Шрамкова (Чехия) с 6:2, 6:2 и също продължава напред в турнира. Анастасия Потапова (Русия) елиминира Катержина Синиакова (Чехия) с 6:3, 6:4. Потапова беше загубила и двете си предишни срещи от Синиакова поради отказване.

В други срещи Айля Томлянович (Австралия) се наложи над Юлия Стародубцева (Украйна) със 7:6(1), 6:2, Соня Картал (Великобритания) спечели срещу Алиша Паркс (САЩ) с 6:3, 6:2, Ела Зайдел (Германия) победи Магдалена Фрех (Полша) със 7:5, 6:4, а Александра Саснович (Беларус) надделя над Джанис Тиен (Индонезия) с 6:7(4), 7:5, 6:1. Испанската квалификантка Кристина Букса също продължава в следващия кръг след успех над Дона Векич (Хърватия) с 6:2, 6:4.

Снимки: Gettyimages