WADA ще забрани употребата на въглероден оксид за недиагностични цели

  • 25 сеп 2025 | 10:25
Световната антидопингова агенция (WADA) ще добави употребата на въглероден оксид за недиагностични цели към списъка си със забранени методи от следващата година, съобщиха от организацията.

Газът се използва в ниски дози, за да помогне за измерване на критични кръвни показатели при спортисти, особено нивата на хемоглобина, но има предположения, че многократното вдишване може да се използва за подобряване на спортните постижения.

Международният колоездачен съюз (UCI) забрани употребата на въглероден оксид извън медицинско заведение, а в прессъобщение WADA заяви, че употребата му може да увеличи еритропоезата - процесът на създаване на нови червени кръвни клетки.

"Употребата на въглероден оксид за диагностични цели, като например измервания на общата хемоглобинова маса или определяне на белодробния дифузионен капацитет, не е забранена", добавиха от WADA.

"Настоящата формулировка е избрана, за да се направи разграничение между незаконна употреба и прием в резултат на естествени процеси на горене (напр. пушене), околната среда (напр. отработени газове) или диагностични процедури", се казва още в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Разследване, публикувано от уебсайта Escape Collective по време на тазгодишния "Тур дьо Франс", твърди, че няколко отбора са използвали устройства за вдишване на въглероден оксид, за да оптимизират тренировките на висока надморска височина.

