Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир в Пазарджик

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир в Пазарджик

  • 25 сеп 2025 | 08:49
  • 746
  • 0
Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир в Пазарджик

Българката Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей на базата на ТК Фаворит в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Денчева и Марта Матула (Гърция) спечелиха без игра на четвъртфиналите след отказ на поставените под номер 2 италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано. В спор за място на финала двете ще играят срещу Елена Бертя (Румъния) и Дария Лодикова (Русия). Още три българки продължават участието си в състезанието при дуетите. Йоана Константинова и Ванеса Влахова ще срещнат третите поставени Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

Водачките в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик, започват директно от четвъртфиналите по-късно днес срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

Денчева и шампионката от първия турнир в Пазарджик Елизара Янева достигнаха до втория кръг в надпреварата на сингъл и днес ще играят съответно срещу Леа Бошкович (Хърватия) и Аня Станкович (Сърбия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

  • 27 сеп 2025 | 18:49
  • 912
  • 0
Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

  • 27 сеп 2025 | 18:44
  • 893
  • 0
Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

  • 27 сеп 2025 | 17:55
  • 967
  • 0
Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

  • 27 сеп 2025 | 17:20
  • 833
  • 0
Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

  • 27 сеп 2025 | 16:53
  • 872
  • 0
Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

  • 27 сеп 2025 | 16:21
  • 568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 14572
  • 20
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129437
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58084
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 3928
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1635
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 1961
  • 3