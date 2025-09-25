Популярни
Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
Оярсабал донесе първа победа на Реал Сосиедад за сезона

  • 25 сеп 2025 | 00:37
  • 66
  • 0
Оярсабал донесе първа победа на Реал Сосиедад за сезона

Реал Сосиедад постигна първата си победа през този сезон, след като надделя с 1:0 над Майорка на "Реале Арена" в двубой от шестия кръг на Ла Лига. Преди този двубой и двата тима бяха спечелили само по две точки и бяха под чертата.

Домакините обаче бяха далеч по-мотивирания тим днес и заслужено стигнаха до победата. Баренечеа пропусна две добри възможности през първото полувреме, а Ремиро спаси опасен удар на Джозеф. Единственото попадение отбеляза Микел Оярсабал в 49-ата минута, когато отблизо засече топката след подаване на Баренечеа.

По-късно удар на Кубо бе изчистен от самата голлиния.

В 80-ата минута Майорка получи дузпа за игра с ръка на Баренечеа. След намесата на ВАР обаче главният рефер правилно отмени решението си. Така Реал Сосиедад записа първа чиста мрежа през този сезон и със спечелените три точки се изкачи до 16-ата позиция във временното класиране. Майорка остава на предпоследно място.

Снимки: Imago

