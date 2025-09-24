Хетафе и Алавес не се победиха

Отборите на Хетафе и Алавес не успяха да излъчат победител в срещата помежду си от 6-ия кръг на Ла Лига. Двубоят на "Колисеум Алфонсо Перес" завърши при резултат 1:1, като домакините поведоха с попадение на Маура Арамбари в 63-тата минута, а гостите изравниха в 71-вата минута чрез Андер Гевара.

Първото полувреме Алавес бе отборът, който създаде по-интересните положения, но не успя да ги оползотвори, като с пропуски се отличиха Мариано Диас и Давид Сориа.

Хетафе поведе с доза късмет в 63-тата минута. Луис Мия опита далечен удар, той се спря в тялото на Борха Майорал, но кълбото отскочи в краката на Маура Арамбари, който стреля във вратата.

Алавес обаче реагира бързо и в 71-вата минута изравни. След центриране от корнер Тони Мартинес отклони топката към Андер Гевара, който я прати във вратата за 1:1.

След това реми Хетафе се изкачи до 6-ото място в класирането с 10 точки. Алавес пък заема 9-ата позиция с 8 спечелени точки до момента.

Снимки: Gettyimages