Капитанът на Щутгарт до последно под въпрос за двубоя със Селта

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес остави отворена възможността Атакан Каразор да се завърне в стартовия състав за утрешния първи мач на тима в турнира Лига Европа срещу испанския Селта (Виго). Двубоят е с начален час 22.00 часа в четвъртък.

"Няма да коментирам стартовия състав за утрешната среща. Имаме много мачове пред себе си в различни турнири и трябва добре да помислря как да се справим с натоварването", обясни Хьонес на пресконференция в сряда, когато беше попитан дали капитанът на "швабите" ще играе утре. При победата с 2:0 срещу Санкт Паули Хамбург в петък Каразор започна на пейката и влезе в игра едва малко преди последния съдийски сигнал.

Иначе всички футболисти са на разположение с изключение на контузения Дениз Ундав. Независимо от стартовия състав, Хьонес очаква труден мач.

"Определено трябва да сме готови да излезем на терена срещу отбор, който носи много емоция в играта си. И тя ги води", каза още наставникът. Журналистите му припомниха, че по време на лятната си подготовка те са играли контролна среща и по време на двубоя е имало доста физически единоборства.

"Не виждам причина сега да е различно. Защо трябва да бъде? ", започна Хьонес по темата. "Но сега е много по-специално. Осветление, 60 000 зрители - това никога не бива да се приема за даденост. Всички очакват с нетърпение следващото ни европейско пътешествие, което започва утре“, завърши наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages