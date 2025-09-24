Fragadelphia обяви турнир в Маями

Популярни
  • 24 сеп 2025 | 15:44
Fragadelphia обяви, че първото CS2 LAN събитие на организаторите за 2026 г. ще се проведе в Маями от 2 до 4 януари. Турнирът Miami Frag 2 ще използва Valve Regional Standings от декември 2025 г. за разпределението на отборите, а събраните точки ще бъдат ключови за квалификациите за Мейджъра.

Организаторите и техните турнири от Северна Америка привличат все повече внимание, като по време на шампионата им Blocktober 2025 ще се съберат отбори от ранга на Fnatic, ENCE и Ninjas in Pyjamas, които гонят място в топ 32 на VRS класациятапреди ноемврийския Мейджър в Будапеща.

