Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Васили Подколзин подписа нов договор с Едмънтън Ойлърс

Васили Подколзин подписа нов договор с Едмънтън Ойлърс

  • 24 сеп 2025 | 14:07
  • 262
  • 0
Васили Подколзин подписа нов договор с Едмънтън Ойлърс

Нападателят Васили Подколзин подписа нов договор с тима на Едмънтън Ойлърс, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Сделката е за три години и на обща стойност 8,85 милиона долара. Тя ще влезе в сила от началото на сезон 2026/27.

24-годишният Подколзин регистрира осем гола и 16 асистенции в 82 мача за Едмънтън през миналия сезон. Той бе привлечен във Ванкувър преди старта на предходната кампания от състава на Ванкувър Канъкс.

В плейофите руският нападател се отчете с три гола и седем асистенции в 22 двубоя, но Едмънтън отстъпи за втора поредна година пред Флорида Пантърс в спора за купа "Стенли".

Новият сезон за канадския тим започва на 8 октомври с мач срещу Калгари Флеймс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с Вашингтон Кепиталс

Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с Вашингтон Кепиталс

  • 23 сеп 2025 | 21:21
  • 804
  • 0
Овечкин е 49-ти в списъка с най-добрите играчи за предстоящия сезон в НХЛ

Овечкин е 49-ти в списъка с най-добрите играчи за предстоящия сезон в НХЛ

  • 23 сеп 2025 | 05:56
  • 2350
  • 0
За трета поредна година се проведе Купа "София" по ски бягане

За трета поредна година се проведе Купа "София" по ски бягане

  • 22 сеп 2025 | 14:32
  • 1274
  • 0
Ясни са съперничките на Александра Фейгин за олимпийския турнир на Игрите в Милано и Кортина

Ясни са съперничките на Александра Фейгин за олимпийския турнир на Игрите в Милано и Кортина

  • 22 сеп 2025 | 12:14
  • 804
  • 0
На 80-годишна възраст почина легендата на НХЛ Бърни Перънт

На 80-годишна възраст почина легендата на НХЛ Бърни Перънт

  • 21 сеп 2025 | 21:17
  • 1735
  • 0
Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

  • 21 сеп 2025 | 14:09
  • 846
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 71899
  • 156
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22368
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 18907
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9172
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5517
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8781
  • 9