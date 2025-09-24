Васили Подколзин подписа нов договор с Едмънтън Ойлърс

Нападателят Васили Подколзин подписа нов договор с тима на Едмънтън Ойлърс, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Сделката е за три години и на обща стойност 8,85 милиона долара. Тя ще влезе в сила от началото на сезон 2026/27.

24-годишният Подколзин регистрира осем гола и 16 асистенции в 82 мача за Едмънтън през миналия сезон. Той бе привлечен във Ванкувър преди старта на предходната кампания от състава на Ванкувър Канъкс.

В плейофите руският нападател се отчете с три гола и седем асистенции в 22 двубоя, но Едмънтън отстъпи за втора поредна година пред Флорида Пантърс в спора за купа "Стенли".

Новият сезон за канадския тим започва на 8 октомври с мач срещу Калгари Флеймс.

Следвай ни:

Снимки: Imago