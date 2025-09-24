Лиа Любенова и Деян Михайлов ще представят България на турнира за юноши и девойки в Баку

Лиа Любенова и Деян Михайлов ще представят България на турнира от сериите Гран при по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Баку. Състезанието в столицата на Азербайджан е от днес до 26 септември, а в него участват и танцови двойки.

Съпернички на Любенова са 34 момичета, а на Михайлов 21 момчета. За 15-годишната Любенова това ще бъде четвърто участие на турнир от Гран при при девойките, като първите две бяха през есента на 2023 година, а последното в Анкара през 2024-а. 16-годишният Михайлов също ще играе в четвъртото си Гран при за юноши. Неговият дебют беше в Армения през 2023-а, а преди година участва на състезанията в Анкара и Любляна. Треньори на двамата са съответно Даниела Величкова и Андрей Лутай.

Състезанието започва днес с кратката програма на юношите, като Михайлов е със стартов номер 11. Лиа Любенова ще играе в 20:17 часа. Тя е номер 26 за кратката програма на девойките и е в предпоследна група.