Още един тийнейджър влиза в първия тим на Миньор 2015

Още един 16-годишен играч от академията на Миньор 2015 ще бъде включен в мъжкия тим на перничани за новия сезон, обявиха от клуба на страницата си във Фейсбук. Това е Крис Дяковски, който през 2023 г. е бил част от състава на момчетата до 15 години, завършил на трето място в EYBL (European Youth Basketball League). Вчера миньорци обявиха, че 16-годишният Руслан Богомиров също се присъединява към първия състав.

Пълното съобщение на Миньор:

16-годишен юноша на Миньор 2015 пред дебют за първия тим на перничани

"ОЩЕ ЕДИН ТАЛАНТ ОТ ШКОЛАТА ЩЕ ДЕБЮТИРА ПРИ МЪЖЕТЕ

Миньор 2015 продължава традицията да дава шанс на млади таланти от своята школа. Поредното доказателство за това е Крис Дяковски, който на едва 16-годишна възраст вече започна тренировки с мъжкия отбор на клуба.

Крис е добре познат сред феновете на “жълто-черните”, като вече има зад гърба си три финала и две шампионски титли, както и Купа на България и сребърен медал от същия турнир. През 2023 г. бе част от силния състав на момчетата до 15 години, който завърши на трето място в EYBL (European Youth Basketball League).

На финалите за кадети до 16 години Крис се отличи със средно по 12.4 точки и 2.4 асистенции на мач. В турнира за Купата на България завърши с впечатляващи 18 точки, 4.5 борби и 2.5 асистенции средно на двубой.

УСПЕХ КРИС!".