Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

Домът на селекционера на португалския национален отбор Роберто Мартинес е бил ограбен в събота. "А Бола" съобщи, че престъпници са проникнали в резиденцията на треньора в Кашкайш. Откраднати са бижута и часовници на обща стойност над един милион евро.

Предполага се, че крадците са влезли в имота през кухнята. По това време човекът, който се грижи за къщата, е бил в мазето. Именно той по-късно е открил безпорядъка и липсата на вещите. Отбелязва се, че по време на обира Мартинес не е бил в дома си.