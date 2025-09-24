Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

  • 24 сеп 2025 | 06:34
  • 868
  • 0
Домът на селекционера на португалския национален отбор Роберто Мартинес е бил ограбен в събота. "А Бола" съобщи, че престъпници са проникнали в резиденцията на треньора в Кашкайш. Откраднати са бижута и часовници на обща стойност над един милион евро.

Предполага се, че крадците са влезли в имота през кухнята. По това време човекът, който се грижи за къщата, е бил в мазето. Именно той по-късно е открил безпорядъка и липсата на вещите. Отбелязва се, че по време на обира Мартинес не е бил в дома си.

Още от Футбол свят

Мбапе изпревари Зидан по голове за Реал Мадрид в Ла Лига

  • 24 сеп 2025 | 03:44
  • 3605
  • 0
Гневният Моуриньо: Не харесвам съвременния футбол

  • 24 сеп 2025 | 04:17
  • 4456
  • 2
ФИФА обмисля Мондиал 2030 да е с 64 отбора

  • 24 сеп 2025 | 03:09
  • 5901
  • 9
Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

  • 24 сеп 2025 | 02:30
  • 9518
  • 1
Вратарят на ПСЖ се извини на феновете

  • 24 сеп 2025 | 02:02
  • 3326
  • 0
Помощникът на Алегри: Атмосферата в отбора е отлична, целта е да се подобряваме постоянно

  • 24 сеп 2025 | 01:53
  • 2248
  • 0
Водещи Новини

Днес обявяват новия треньор на националния отбор

  • 24 сеп 2025 | 09:17
  • 146
  • 0
Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 2109
  • 6
Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

  • 24 сеп 2025 | 07:00
  • 2212
  • 0
Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

  • 23 сеп 2025 | 23:54
  • 33571
  • 24
Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

  • 24 сеп 2025 | 00:23
  • 29579
  • 173
Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

  • 23 сеп 2025 | 23:56
  • 18449
  • 5