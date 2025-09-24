Кардиф изхвърли Бърнли, Брайтън и Фулъм нямаха проблеми

Кардиф Сити сътвори изненадата на деня в Купата на Лигата. Третодивизионният тим отстрани елитния Бърнли след победа с 2:1 на "Търф Мур" и се класира за осминафиналите на турнира.

Кардиф заслужено водеше на почивката. Джоъл Колуил откри резултата, а пет минуто пъ-коснъ брат му Рубин изведе Калъм Робинсън за втория гол, който падна след отлична отборна комбинация.

Скот Паркър бе направил 11 промени от мача срещу Нотингам в събота и това се отрази. Бърнли намали в 56-ата минута, когато вратарят на гостите Нейтън Трот сбърка при подаването и това позволи на Зиан Флеминг да се разписаше с красив удар. Домакините обаче не направиха повече, а Кардиф имаше нови възможности да вкара.

Брайтън също се изправи срещу тим от Лига 1, но резултатът бе коренно различен. "Чайките" спечелиха с 6:0 като гост, а звездата на вечерта беше Диего Гомес. Парагвайският халф отбеляза четири гола, като стигна до хеттрик още през първото полувреме.

9’—⚽

21’—⚽

33’—⚽

68'—⚽



22-year-old Diego Gómez with FOUR goals for Brighton vs. Barnsley 🇵🇾 pic.twitter.com/L8Rao3sX83 — B/R Football (@brfootball) September 23, 2025

Фулъм имаше повече проблеми и стигна до минималното 1:0 в домакинството си на Кембридж. Единственото попадение в мача реализира Емил Смит Роу в 66-ата минута. Рексъм също продължи напред. Уелският тим спечели с 2:0 срещу Рединг след два гола на Нейтън Броудхед. Уикъмб пък победи Уигън с 2:0 като гост и също очаква жребия за осминафиналите.

Следвай ни:

Снимки: Imago