Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кардиф Сити
  3. Кардиф изхвърли Бърнли, Брайтън и Фулъм нямаха проблеми

Кардиф изхвърли Бърнли, Брайтън и Фулъм нямаха проблеми

  • 24 сеп 2025 | 00:32
  • 231
  • 0
Кардиф изхвърли Бърнли, Брайтън и Фулъм нямаха проблеми

Кардиф Сити сътвори изненадата на деня в Купата на Лигата. Третодивизионният тим отстрани елитния Бърнли след победа с 2:1 на "Търф Мур" и се класира за осминафиналите на турнира.

Кардиф заслужено водеше на почивката. Джоъл Колуил откри резултата, а пет минуто пъ-коснъ брат му Рубин изведе Калъм Робинсън за втория гол, който падна след отлична отборна комбинация.

Скот Паркър бе направил 11 промени от мача срещу Нотингам в събота и това се отрази. Бърнли намали в 56-ата минута, когато вратарят на гостите Нейтън Трот сбърка при подаването и това позволи на Зиан Флеминг да се разписаше с красив удар. Домакините обаче не направиха повече, а Кардиф имаше нови възможности да вкара.

Брайтън също се изправи срещу тим от Лига 1, но резултатът бе коренно различен. "Чайките" спечелиха с 6:0 като гост, а звездата на вечерта беше Диего Гомес. Парагвайският халф отбеляза четири гола, като стигна до хеттрик още през първото полувреме.

Фулъм имаше повече проблеми и стигна до минималното 1:0 в домакинството си на Кембридж. Единственото попадение в мача реализира Емил Смит Роу в 66-ата минута. Рексъм също продължи напред. Уелският тим спечели с 2:0 срещу Рединг след два гола на Нейтън Броудхед. Уикъмб пък победи Уигън с 2:0 като гост и също очаква жребия за осминафиналите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

  • 23 сеп 2025 | 23:56
  • 6069
  • 4
Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

  • 23 сеп 2025 | 23:54
  • 12623
  • 22
Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 23 сеп 2025 | 21:51
  • 575
  • 2
Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

  • 23 сеп 2025 | 23:35
  • 6802
  • 6
Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

  • 24 сеп 2025 | 00:23
  • 9195
  • 164
Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

  • 23 сеп 2025 | 21:32
  • 572
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

  • 23 сеп 2025 | 23:54
  • 12623
  • 22
Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

  • 24 сеп 2025 | 00:23
  • 9195
  • 164
Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

  • 23 сеп 2025 | 23:56
  • 6069
  • 4
Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

  • 23 сеп 2025 | 23:35
  • 6802
  • 6
ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 34906
  • 13
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 17092
  • 11