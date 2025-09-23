Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Славия (Прага)
  • 23 сеп 2025 | 22:42
  • 194
  • 0
Почина легенда на чешкия футбол

На 87-годишна възраст почина легендарният чешки футболист Ян Лала. С отбора на Чехословакия той спечели сребърен медал на Световното първенство през 1962 година в Чили.

Ян Лала изигра 37 мача за националния отбор и отбеляза един гол. От отбора на Чехословакия от Мондиал 1962 вече са живи само двама участници – словакът Йозеф Щибрани и чехът Вацлав Машек.

В Чили Лала участва във всички мачове, с изключение на финала с Бразилия, от който отпана поради контузия.

Легендарният футболист е сред големите фигури в историята на Славия (Прага). С екипа на чешкия гранд той има 407 мача.

