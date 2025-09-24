Свързван през лятото с Панатинайкос център си намери отбор в НБА

Томас Брайънт, за когото през лятото се говореше, че ще отиде в Панатинайкос, в крайна сметка подписа едногодишен договор с Кливланд Кавалиърс. Американският център беше едно от най-обсъжданите имена сред европейските отбори, като Панатинайкос беше най-вероятната дестинация за Брайънт, ако той бе решил да се премести на Стария континент.

В крайна сметка Брайънт си намери договор в НБА и през следващия сезон ще играе с екипа на "Кавалерите". През миналия сезон 28-годишният баскетболист носеше екипите на Маями Хийт и Индиана Пейсърс, като участва в общо 66 срещи за двата тима със средно по 6,5 точки и 3,8 борби на мач.

Според HoopsHype договорът на Брайънт с новия му отбор е само частично гарантиран.

Снимки: Gettyimages