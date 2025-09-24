Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

Порт Вейл и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на "Карабао Къп" днес от 22:00 часа на стадион "Вейл Парк". Отборът от Лига 1 ще се опита да поднесе изненада срещу гранда от Премиър лийг, който най-вероятно ще излезе без голяма част от титулярите си.

Порт Вейл достигна до третия кръг на "Карабао Къп" след изненадваща победа с 1:0 като гост на Бирмингам Сити. Преди това тимът елиминира със същия резултат и Блекпул.



Арсенал се включва директно от тази фаза на турнира поради участието си в европейските клубни турнири. "Топчиите" са в добра форма и не се очаква да срещнат трудности в Стоук он Трент.

Порт Вейл демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. В последния си двубой тимът надви с 2:1 Мансфийлд и заема 19-о място в класирането на Лига 1.



Арсенал пристига след равенство 1:1 с Манчестър Сити в Премиър лийг, а преди това постигна победа с 2:0 като гост на Атлетик Билбао в Шампионската лига.

