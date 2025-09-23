Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

Лудогорец - Септември 3:0
1:0 Станислав Иванов (1')
2:0 Станислав Иванов (42')
3:0 Преслав Стойков (81')
Черно море - Национал 3:2
0:1 Станислав Симеонов (5')
1:1 Мартин Пенчев (27')
1:2 Никола Георгиев (62')
2:2 Мартин Пенчев (86')
3:2 Кирил Петров (90'+2) д
Етър - ЦСКА 2:3
1:0 Лъчезар Колев (5')
1:1 Габриел Йорданов (16')
2:1 Слав Чамурков (53')
2:2 Георги Стефанов (60')
2:3 Габриел Йорданов (86')
Левски - Фратрия 6:1
1:0 Ернан Ангелов (4') д
1:1 Мартин Владимиров (18')
2:1 Андрей Нешев (33')
3:1 Никола Стефанов (54') аг
4:1 Калоян Петров (72')
5:1 Ернан Ангелов (89')
6:1 Мартин Стоянов (90')
Хебър - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Трендафил Джилалов (69')
0:2 Виктор Христов (86')
0:3 Деан Несторов (89')
Спартак (Плевен) - ЦСКА 1948 0:2
0:1 Стоил Йорданов (72')
0:2 Красимир Янакиев (87')
Славия - Арда 2:0
1:0 Александър Димитров (50')
2:0 Петър Благоев (69')
Локомотив (Пловдив) - Пирин 3:1
1:0 Божидар Ковачев (46')
1:1 Борис Борисов (68')
2:1 Стилян Лазаров (71')
3:1 Васил Йорданов (79')