Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 23 сеп 2025 | 14:31
  • 249
  • 0

Лудогорец - Септември 3:0
1:0 Станислав Иванов (1')
2:0 Станислав Иванов (42')
3:0 Преслав Стойков (81')

Черно море - Национал 3:2
0:1 Станислав Симеонов (5')
1:1 Мартин Пенчев (27')
1:2 Никола Георгиев (62')
2:2 Мартин Пенчев (86')
3:2 Кирил Петров (90'+2) д

Етър - ЦСКА 2:3
1:0 Лъчезар Колев (5')
1:1 Габриел Йорданов (16')
2:1 Слав Чамурков (53')
2:2 Георги Стефанов (60')
2:3 Габриел Йорданов (86')

Левски - Фратрия 6:1
1:0 Ернан Ангелов (4') д
1:1 Мартин Владимиров (18')
2:1 Андрей Нешев (33')
3:1 Никола Стефанов (54') аг
4:1 Калоян Петров (72')
5:1 Ернан Ангелов (89')
6:1 Мартин Стоянов (90')

Хебър - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Трендафил Джилалов (69')
0:2 Виктор Христов (86')
0:3 Деан Несторов (89')

Спартак (Плевен) - ЦСКА 1948 0:2
0:1 Стоил Йорданов (72')
0:2 Красимир Янакиев (87')

Славия - Арда 2:0
1:0 Александър Димитров (50')
2:0 Петър Благоев (69')

Локомотив (Пловдив) - Пирин 3:1
1:0 Божидар Ковачев (46')
1:1 Борис Борисов (68')
2:1 Стилян Лазаров (71')
3:1 Васил Йорданов (79')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 9695
  • 17
Лудогорец пристигна в Швеция

Лудогорец пристигна в Швеция

  • 23 сеп 2025 | 13:32
  • 5737
  • 4
Геша: Мачовете в делничните дни са проблем за нас

Геша: Мачовете в делничните дни са проблем за нас

  • 23 сеп 2025 | 07:15
  • 2765
  • 3
Новак наказа Риека, Янков отново не влезе

Новак наказа Риека, Янков отново не влезе

  • 23 сеп 2025 | 01:00
  • 1300
  • 2
Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

  • 23 сеп 2025 | 00:20
  • 5651
  • 0
Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

  • 22 сеп 2025 | 22:55
  • 16345
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 14792
  • 37
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 6720
  • 5
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 9368
  • 7
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 9695
  • 17
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 43262
  • 49
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 102211
  • 126