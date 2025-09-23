"Вихрен Къп" събира куп отбори от три държави

От 30 октомври до 2 ноември 2025 г. в Сандански ще се проведе първото есенно издание на "Вихрен Къп". Той ще бъде в кратката ваканция и ще събере повече от 50 отбора от Сърбия, Северна Македония и България в пет възрастови групи. Надпреварата на практика е за най-малките възрасти - родени през 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

Повечето от срещите ще се проведат на терена с изкуствено покритие в курортния град. По традиция турнирът е под патронажа на кмета на община Сандански Атанас Стоянов. Сред отборите потвърдили участие до момента личат имената на Академия Пандев, Маджари Солидарност, Детонит Плачковица, Бешикташ Чаир, Филип Филипович, ЦСКА, Враждебна, Феникс, Казичене, Козаро, Атлетик Козлодуй, Перелик и др. "Вихрен Къп 2025" е дава възможност и за местните отбори: Вихрен (Сандански), Беласица, Буцефал, Орлетата, Септември (Симитли) и Огражден (Първомай).