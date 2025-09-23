Популярни
"Вихрен Къп" събира куп отбори от три държави

  • 23 сеп 2025 | 14:15
  • 281
  • 0
"Вихрен Къп" събира куп отбори от три държави

От 30 октомври до 2 ноември 2025 г. в Сандански ще се проведе първото есенно издание на "Вихрен Къп". Той ще бъде в кратката ваканция и ще събере повече от 50 отбора от Сърбия, Северна Македония и България в пет възрастови групи. Надпреварата на практика е за най-малките възрасти - родени през 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

Повечето от срещите ще се проведат на терена с изкуствено покритие в курортния град. По традиция турнирът е под патронажа на кмета на община Сандански Атанас Стоянов. Сред отборите потвърдили участие до момента личат имената на Академия Пандев, Маджари Солидарност, Детонит Плачковица, Бешикташ Чаир, Филип Филипович, ЦСКА, Враждебна, Феникс, Казичене, Козаро, Атлетик Козлодуй, Перелик и др. "Вихрен Къп 2025" е дава възможност и за местните отбори: Вихрен (Сандански), Беласица, Буцефал, Орлетата, Септември (Симитли) и Огражден (Първомай).

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Лудогорец пристигна в Швеция

Геша: Мачовете в делничните дни са проблем за нас

Новак наказа Риека, Янков отново не влезе

Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

