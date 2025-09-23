Ще продължи ли перфектната серия на Реал Мадрид?

Леванте ще посрещне лидера в Ла Лига Реал Мадрид на стадион "Сиудад де Валенсия" довечера от 22:30 часа в мач от шестия кръг. Двубоят ще бъде ръководен от Исидро Ескудеро. Кралският клуб е лидер в класирането без загубена точка, а новакът Леванте се намира в долната половина на таблицата, но преди няколко дни разгроми с 4:0 като гост Жирона.

Реал Мадрид демонстрира впечатляваща форма от началото на сезона. Тимът на Чаби Алонсо заема първото място в Ла Лига с максималните 15 точки от 5 изиграни мача. "Белият балет" има най-добрата защита в първенството с едва 2 допуснати гола и впечатляващи 10 отбелязани попадения.



От друга страна, Леванте е на 16-та позиция с едва 4 точки, като балансът на тима от голове е равен - 9 отбелязани и 9 допуснати. Валенсианци се намират само на няколко точки от зоната на изпадащите и победа срещу лидера би била изключително ценна за тях в борбата за оцеляване в елита.

Леванте е в подем след впечатляваща победа с 4:0 като гост на Жирона на 20 септември, което беше първи успех за отбора през този сезон. Преди това валенсианци записаха равенство 2:2 с Бетис, но имаха и три поредни загуби - 0:2 срещу Елче, 2:3 срещу Барселона и 1:2 срещу Алавес.



Реал Мадрид е в невероятна серия от пет поредни победи в Ла Лига, като последната беше с 2:0 срещу Еспаньол през уикенда. Преди това "белите" победиха Марсилия с 2:1 в Шампионската лига, а в първенството надделяха над Реал Сосиедад с 2:1, Майорка с 2:1 и Овиедо с 3:0. Мадридчани демонстрират стабилност както в защита, така и в нападение, което ги прави фаворити в предстоящия двубой.

Последната среща между Леванте и Реал Мадрид се състоя на 12 май 2022 г. на "Сантиаго Бернабеу", когато мадридчани разгромиха съперника си с 6:0. В този мач Винисиус Жуниор отбеляза хеттрик, а Ферлан Менди, Карим Бензема и Родриго също се разписаха за домакините.



Преди това, през август 2021 г., двата отбора завършиха наравно 3:3 на "Сиудад де Валенсия", като Винисиус Жуниор отново беше главен герой с два гола за Реал. Интересно е, че в предишните пет срещи между двата тима Леванте успя да победи Реал Мадрид два пъти - с 2:1 на "Алфредо Ди Стефано" през януари 2021 г. и с 1:0 на собствения си стадион през февруари 2020 г.

Иван Ромеро се очертава като най-важният играч за Леванте в началото на сезона. 23-годишният нападател вече има 3 гола в първите 5 мача от Ла Лига. Ромеро демонстрира добър нюх към гола, като се разписа в последния мач срещу Жирона, както и в срещите с Бетис и Барселона. Младият испанец е отправил общо 10 удара към вратата на съперниците, 4 от които точни, и ще бъде основната заплаха за защитата на Реал Мадрид.



Килиан Мбапе е в отлична форма за "белия балет" с 5 гола в първите си 5 мача в Ла Лига. Французинът е изключително активен в нападение с впечатляващите 32 удара (11 точни) и един асистенция. Мбапе отбеляза по два гола срещу Овиедо и се разписа също срещу Еспаньол, Реал Сосиедад и Осасуна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages