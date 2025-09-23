Популярни
  Лече
  2. Лече
  Милан излиза срещу познат съперник

Милан излиза срещу познат съперник

  23 сеп 2025 | 07:02
  • 940
  • 0
Милан излиза срещу познат съперник

Милан и Лече ще се изправят един срещу друг в мач от 1/16-финалите в турнира за Купата на Италия. Двубоят ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца", а победителят ще се изправи срещу Лацио в следващата фаза на надпреварата.

Милан влиза в срещата в отлична форма, след като записа три последователни победи в Серия "А", включително впечатляващ успех с 3:0 като гост на Удинезе през уикенда. "Росонерите" допуснаха само едно поражение отначалото на сезона, дощло срещу новака Кремонезе.

Лече преживява труден период с три последователни загуби в шампионата. В последия си мач тимът отстъпи с 1:2 на Каляри. Южняците имат само една победа в последните си пет мача - именно в Купата на Италия срещу Юве Стабия.

Милан започна участието си в турнира с победа с 2:0 срещу Бари, след което изненадващо се препъна срещу Кремонезе на старта на Серия "А". Оттогава обаче отборът на Масимилиано Алегри е в серия от три последователни победи без допуснат гол - 2:0 срещу Лече, 1:0 срещу Болоня и 3:0 срещу Удинезе.

Лече, от своя страна, стартира в Купата на Италия с успех срещу Юве Стабия, но след това записа само едно равенство и три загуби в шървенството. Отборът направи 0:0 с Дженоа, а после загуби домакинството си на Милан (0:2). Последваха поражения и от Аталанта (1:4) и Каляри (1:2).

Историята на последните срещи между двата отбора е категорично в полза на Милан. В последните пет двубоя "росонерите" имат четири победи и едно равенство. Последният мач между двата тима се състоя съвсем наскоро - на 29 август в Серия "А", когато Милан победи с 2:0 на "Виа дел Маре". Головете бяха дело на Рубен Лофтъс-Чийк (66') и Кристиан Пулишич (86').

Интересно е да се отбележи, че в последните три срещи между двата тима на "Джузепе Меаца" Милан е безкомпромисен - три победи и голова разлика 9:0.

Снимки: Gettyimages

