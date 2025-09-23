Слот потвърди за предстоящите ротации и защити съдийско решение от дербито с Евертън

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди, че в предстоящото гостуване на Ливърпул срещу втородивизионния Саутхамптън за Карабао Къп ще предприеме ротации в своя стартов състав. Той също така защити дискусионното решение на съдиите да дадат само триминутно добавено време при победата с 2:1 в градското дерби с Евертън през изминалия уикенд.

„Можем да имаме предвид всички играчи като Ватару Ендо и още няколко. Това са футболисти, които се нуждаят от изиграването на мач, а ние се радваме, че ще имаме такъв. Ако нямахме, вероятно щяхме да уредим контрола през тази седмица за тези футболисти, защото те трябва да играят в мачове, за да бъдат готови, когато имаме нужда от тях. Използвахме доста играчи в последните ни три срещи, защото решихме, че трябваше да съхраним енергия в тези двубои, но не успяхме да включим всички футболисти. Това определено ще бъде перфектният момент за малцината, които не сме използвали, за да натрупат игрово време.

🗣️ Arne Slot has named Wataru Endo amongst those likely to feature against Southampton with the midfielder in ‘need’ of a game



— The Redmen TV (@TheRedmenTV) September 22, 2025

И през миналия сезон процедирахме така в Карабао Къп. Толкова много мачове трябва да бъдат изиграни и нашите футболисти са способни на това, но от време на време се нуждаят от малко почивка, като понякога го забравяме, защото сме толкова фокусирани, най-вече аз. Мнозина от тях вече изиграха също така два мача за своите национални отбори. Така че те са способни на много двубои, но понякога се нуждаят от почивка. Имам предвид два дни почивка, което пак не е много. Да, стартовият състав ще е напълно обновен. Но е ясно, че играчите ни са във форма.

We take on Southampton tomorrow in the Carabao Cup.

Миналия сезон стигнахме до финала с тези променени стартови състави. Не подценяваме нито един трофей и искаме да спечелим всеки такъв, за който се състезаваме. Но това е хубавото на състава, с който разполагаме – имаме доста добър тим, който да играе утре. Трябва да мислим и в дългосрочен план. Ако искаме да се борим за всеки един трофей, то някои играчи се нуждаят от нормална седмица, а именно да играят само веднъж в нея. Това означава да се справяш с подобни ситуации през целия сезон и да се опитваш да спечелиш всеки един турнир.

David Moyes:



“I found it strange there was only three minutes [of stoppage time] . If Liverpool were 2-0 down I'm not sure if three minutes would have been put up." pic.twitter.com/xhEB9jifwu — Transfer Sector (@TransferSector) September 20, 2025

Тъй като доста се изговори за добавеното време срещу Евертън, иска ми се да бяхме играли още 34 секунди, защото при въпросната ситуация бяхме петима срещу двама. Това ви показва какъв манталитет имаме, а именно винаги да търсим гол. Трите минути добавено време бяха напълно коректни, защото само толкова бяха нужни за смените. Нямаше бавене на времето, защото то не е характерно за нас, което понякога е лошо за нас. Също така нямаше контузии и беше отбелязан само един гол. Ето защо бяха само три минути. В доста други мачове, в които се нуждаем от попадение, има много, много бавене на време, мога да ви го потвърдя“, коментира Слот преди мача от Карабао Къп.