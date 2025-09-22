Популярни
Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
Светослав Николов: Ние, "отказалите се", щяхме ли да пречим с някой медал?

  • 22 сеп 2025 | 19:05
  • 518
  • 2
Българският състезател в класическата борба в категория до 82 кг Светослав Николов попита чрез Фейсбук защо България е нямала представител в неговата дивизия на Световното първенство в Загреб. Николов е борец на ЦСКА и както други представители на този клуб, е в "немилост" от гледна точка на федерацията.

Ето какво написа Светослав Николов във Фейсбук:

Световното първенство за 2025 г. приключи. Няма да коментирам представянето на националния отбор – това не е моя работа, аз съм просто състезател. Но не мога да не се запитам: защо категорията до 82 кг, в която съм титуляр, както и други категории с титуляри от „отказалите се“, останаха празни?

Щяхме ли да пречим, ако бяхме участвали? Или ако бяхме донесли медали за България? Не мисля.

Да вярвам, че съм попаднал на треньори, с които мога да постигам високи резултати – престъпление ли е? А това, че не искам да следвам нечии „правила“, прави ли ме „предател“? Не мисля.

Да се каже, че „това е бойкот срещу държавата“, при положение че цялата ми кариера е посветена на една мечта – да чуя българския химн в моя чест – е не просто несправедливо, а и обидно. Обидно за мен, за съотборниците ми, за семейството ми и за всички хора, които ме подкрепят.

И нека си зададем още един въпрос: кой родител би завел детето си в залата, когато вижда как се отнасят със спортист от ранга на Кирил Милов – човек, който е постигнал толкова много за България?

Надявам се, че ще си дадете реална оценка за решенията, взети през последните шест месеца.

Ние не искаме да пречим – искаме само да се борим.

