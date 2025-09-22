Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пет българки ще участват на втория турнир в Пазарджик

Пет българки ще участват на втория турнир в Пазарджик

  • 22 сеп 2025 | 18:06
  • 195
  • 0
Пет българки ще участват на втория турнир в Пазарджик

Пет български тенисистки ще играят в първия кръг в основната схема на сингъл на втория пореден международен турнир от ITF за жени в Пазарджик. Надпреварата се провежда на базата на ТК Фаворит и е с награден фонд 40 хиляди долара.

Шампионката от миналата седмица Елизара Янева ще играе в първия кръг на сингъл срещу Алина Юнева (Русия). Поставената под номер 6 в схемата Лиа Каратанчева ще стартира срещу Татяна Пиери (Италия), Росица Денчева започва срещу Нома Ноа Акугуе (Германия), Йоана Константинова срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).

Всички мачовете на българските тенисистки на сингъл ще се играят в сряда.

Нито една родна представителка не успя да премине през квалификациите на турнира.

13 българки пък ще вземат участие в надпреварата на двойки.  Шампионките от миналата седмица Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция) ще почиват в първия кръг.

Анжелина Костова/Галена Кръстенова ще играят срещу рускините София Лансере и Алина Юнева. Александра Матева и Изабел Кузманов (САЩ) ще започнат срещу третите поставени Алевтина Ибрагимова (Русия)/Катерина Цигурова (Швейцария).  Йоана Константинова и Ванеса Влахова ще стартират срещу Маюка Аикауа (Япония)/Адриана Рийми (САЩ), Мелис Расим и Беатрис Спасова срещу Елена Бертеа (Румъния)/Даря Лодикова (Русия), сестрите Денислава Глушкова и Андрея Глушкова срещу четвъртите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович.  Росица Денчева и Марта Матула (Гърция) ще играят срещу българките Диа Евтимова и Алекса Каратанчева.

Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.

Следвай ни:

Още от Тенис

Вики Томова започна успешно квалификациите в Пекин

Вики Томова започна успешно квалификациите в Пекин

  • 22 сеп 2025 | 14:58
  • 846
  • 2
Вики Томова изпадна от Топ 100, голям скок за Елизара Янева

Вики Томова изпадна от Топ 100, голям скок за Елизара Янева

  • 22 сеп 2025 | 11:16
  • 1122
  • 1
Отборът на света спечели “Лейвър Къп”

Отборът на света спечели “Лейвър Къп”

  • 22 сеп 2025 | 06:39
  • 6183
  • 1
Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

  • 21 сеп 2025 | 21:52
  • 620
  • 0
Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Ханчжоу

Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Ханчжоу

  • 21 сеп 2025 | 18:12
  • 1057
  • 0
Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос

Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос

  • 21 сеп 2025 | 17:33
  • 706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:1 Черно море, червен картон и греда за кърджалийци

Арда 0:1 Черно море, червен картон и греда за кърджалийци

  • 22 сеп 2025 | 18:30
  • 6409
  • 3
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 76313
  • 59
Остават часове до връчването на "Златната топка"

Остават часове до връчването на "Златната топка"

  • 22 сеп 2025 | 14:45
  • 16150
  • 26
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 13360
  • 15
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 20731
  • 2
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 38774
  • 13