Белинели остава във Виртус Болоня, но на нова позиция

Марко Белинели направи страхотна кариера и написа собствена история с Виртус Болоня. Наскоро той реши да окачи кецовете на пирона на 39-годишна възраст.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Въпреки че вече няма да играе за любимия си отбор, както обявиха от Виртус, Белинели ще остане в клуба на нова позиция. Той ще бъде посланик на марката и съветник на отбора.

Съобщението на Виртус:

"Президентът на Виртус Болоня Масимо Дзанети обявява, че Марко Белинели ще продължи да бъде част от клуба в ролята на посланик на марката и съветник по баскетбол.

Капитанът от последните 4 сезона, който през юни вдигна 17-ата шампионска титла на Виртус, ще поеме консултантска роля в областите на институционалното присъствие, търговската дейност и спортното планиране на клуба. Отново с нас, капитане!".