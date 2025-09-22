Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 18 години

Нефтохимик - Локомотив (София) 2:2
0:1 Максим Йонин (9')
0:2 Михаил Янков (31')
1:2 Георги Аладжов (87')
2:2 Неделин Манолов (90'+4)
Монтана - Септември 0:2
0:1 Младен Петков (47')
0:2 Димитър Ценов (75')
Миньор (Перник) - ЦСКА 1:5
0:1 Денислав Величков (8')
0:2 Иван Дейков (19')
0:3 Александър Бенчев (22')
0:4 Марин Раленков (31')
0:5 Иван Дейков (43')
1:5 Митко Димитров (72')
Хебър - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Радослав Караманов (12')
0:2 Мартин Тачев (28')
0:3 Радослав Караманов (90')
Спартак (Варна) - Национал 0:5
0:1 Николай Любомиров (43')
0:2 Мартин Йорданов (37')
0:3 Никола Ангелов (58')
0:4 Никола Ангелов (60')
0:5 Никола Кръстев (71')
Локомотив (Пловдив) - Пирин 5:0
1:0 Димитър Мрънков (9')
2:0 Енес Мишев (15')
3:0 Даниел Минев (35')
4:0 Димитър Мрънков (59')
5:0 Даниел Минев (90')
Славия - Арда 0:1
0:1 Бурак Аканджъ (66')
Янтра - Берое 2:3
0:1
1:1
2:1
2:2
2:3