Лайтс спечели исторически бронз в Европа – българският минифутбол отново сред най-добрите

Българският отбор Лайтс (Велико Търново) спечели бронзовите медали в Шампионската лига на EMF, след като достигна до полуфиналите на турнира, провеждан на базата на БФС в Бояна. Това е изравняване на най-доброто постижение за български тим в историята на надпреварата и голямо признание за развитието на родния минифутбол.

На полуфинал Лайтс отстъпи с 0:2 срещу силния чешки тим ВКМК, който в последните години е сред водещите клубове в Европа. Въпреки загубата, българите показаха характер, организирана игра и непримиримост до последния съдийски сигнал.

Успехът на Лайтс дойде под вещото ръководство на Любо Генчев, чиято тактическа подготовка и спокойствие бяха в основата на силното представяне. Явор Генчев внесе характер и лидерство, вдъхновявайки отбора в ключовите моменти. Голямото име на турнира обаче стана Момчил Кузманов, който не само блестя с магията си в атака, но и заслужи индивидуално признание – той завърши като голмайстор на турнира със 7 попадения.

Медалите и купите бяха връчени на бляскава церемония в Бояна, където българските момчета бяха аплодирани за постижението си. Играчите излъчваха гордост и удовлетворение от труда си, а за родния минифутбол това е още едно доказателство, че България може да бъде фактор на европейската сцена.