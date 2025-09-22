Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Лайтс спечели исторически бронз в Европа – българският минифутбол отново сред най-добрите

Лайтс спечели исторически бронз в Европа – българският минифутбол отново сред най-добрите

  • 22 сеп 2025 | 16:41
  • 254
  • 0
Лайтс спечели исторически бронз в Европа – българският минифутбол отново сред най-добрите

Българският отбор Лайтс (Велико Търново) спечели бронзовите медали в Шампионската лига на EMF, след като достигна до полуфиналите на турнира, провеждан на базата на БФС в Бояна. Това е изравняване на най-доброто постижение за български тим в историята на надпреварата и голямо признание за развитието на родния минифутбол.

На полуфинал Лайтс отстъпи с 0:2 срещу силния чешки тим ВКМК, който в последните години е сред водещите клубове в Европа. Въпреки загубата, българите показаха характер, организирана игра и непримиримост до последния съдийски сигнал.

Успехът на Лайтс дойде под вещото ръководство на Любо Генчев, чиято тактическа подготовка и спокойствие бяха в основата на силното представяне. Явор Генчев внесе характер и лидерство, вдъхновявайки отбора в ключовите моменти. Голямото име на турнира обаче стана Момчил Кузманов, който не само блестя с магията си в атака, но и заслужи индивидуално признание – той завърши като голмайстор на турнира със 7 попадения.

Медалите и купите бяха връчени на бляскава церемония в Бояна, където българските момчета бяха аплодирани за постижението си. Играчите излъчваха гордост и удовлетворение от труда си, а за родния минифутбол това е още едно доказателство, че България може да бъде фактор на европейската сцена.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 15:02
  • 836
  • 0
Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 13:49
  • 867
  • 0
ЦСКА с всичко най-добро във Враца

ЦСКА с всичко най-добро във Враца

  • 22 сеп 2025 | 13:18
  • 3742
  • 0
Ветераните на Локо (Пд) спечелиха тристратен турнир в Румъния

Ветераните на Локо (Пд) спечелиха тристратен турнир в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 12:46
  • 1028
  • 0
Недялко Москов отговори на Стилиян Петров

Недялко Москов отговори на Стилиян Петров

  • 22 сеп 2025 | 12:40
  • 6473
  • 10
Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

  • 22 сеп 2025 | 11:39
  • 1793
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 69419
  • 58
Остават часове до връчването на "Златната топка"

Остават часове до връчването на "Златната топка"

  • 22 сеп 2025 | 14:45
  • 9808
  • 19
11-те на Арда и Черно море

11-те на Арда и Черно море

  • 22 сеп 2025 | 16:54
  • 674
  • 0
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 920
  • 0
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 17406
  • 1
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 34614
  • 12