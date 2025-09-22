Енцо Мареска за положението с Коул Палмър

Мениджърът на Челси Енцо Мареска коментира по темата за Коул Палмър, който в събота беше заменен рано в двубоя срещу Манчестър Юнайтед от Премиър лийг. Оказа се, че английският национал е с травма, която го мъчи от доста време насам. На този етап няма яснота кога талантливият футболист ще се завърне в игра.

“Коул вероятно е единственият, за когото трябва да преценим малко - заяви Мареска - Останалите са добре, просто трябва да се възстановят от миналата седмица. Палмър вече направи огромно усилие, че се опита да играе в мача на “Олд Трафорд”. Той иска да е на терена и да помага на съотборниците си в такъв двубой. При него всичко е по-скоро ден за ден, седмица за седмица, мач за мач, за да видим как е.“

“Сините” загубиха сблъсъка срещу Юнайтед с 1:2 като гости, а дни по-рано отстъпиха и с 1:3 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига.

“Мачът в Манчестър беше решен от червения картон. Когато бяхме 10 срещу 10, ние имахме почти 70% притежание на топката. Надявам се да нямаме повече мачове, в които след само 3–4 минути оставаме с човек по-малко”, обясни италианецът.

Сега на дневен ред е гостуване на Линкълн Сити в среща от “Карабао Къп”, което ще е във вторник вечер.

“Всеки може да казва каквото реши, няма проблем. Мисля, че миналия сезон се подобрихме много. Скъсихме дистанцията. Тази година основната цел е да продължим да подобряваме играчите и отбора и да скъсим още разликата.”

“В момента Дарио Есуго и Ромео Лавия са контузени (затова не можем да дадем почивка на Мойсес Кайседо). За този мач те не се връщат, за съжаление. И двамата участваха в тренировката вчера. Надявам се скоро да са на разположение. Не мисля, че е случайно количеството контузии, които имаме”, отправи Мареска намек към участието на отбора на Световното клубно първенство.

И макар Линкълн да изглежда непретенциозен съперник, мениджърът предупреди да се внимава. “Точно в такива мачове можеш лесно да заспиш, защото се отпускаш. Футболът е пълен с подобни срещи. Аз съм много загрижен за това. Със сигурност ще имаме играчи от академията, както винаги сме правили”, завърши наставникът на Челси.