Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Енцо Мареска за положението с Коул Палмър

Енцо Мареска за положението с Коул Палмър

  • 22 сеп 2025 | 13:35
  • 624
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска коментира по темата за Коул Палмър, който в събота беше заменен рано в двубоя срещу Манчестър Юнайтед от Премиър лийг. Оказа се, че английският национал е с травма, която го мъчи от доста време насам. На този етап няма яснота кога талантливият футболист ще се завърне в игра.

Коул вероятно е единственият, за когото трябва да преценим малко - заяви Мареска - Останалите са добре, просто трябва да се възстановят от миналата седмица. Палмър вече направи огромно усилие, че се опита да играе в мача на “Олд Трафорд”. Той иска да е на терена и да помага на съотборниците си в такъв двубой. При него всичко е по-скоро ден за ден, седмица за седмица, мач за мач, за да видим как е.“

“Сините” загубиха сблъсъка срещу Юнайтед с 1:2 като гости, а дни по-рано отстъпиха и с 1:3 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига.

“Мачът в Манчестър беше решен от червения картон. Когато бяхме 10 срещу 10, ние имахме почти 70% притежание на топката. Надявам се да нямаме повече мачове, в които след само 3–4 минути оставаме с човек по-малко”, обясни италианецът.

Сега на дневен ред е гостуване на Линкълн Сити в среща от “Карабао Къп”, което ще е във вторник вечер.

“Всеки може да казва каквото реши, няма проблем. Мисля, че миналия сезон се подобрихме много. Скъсихме дистанцията. Тази година основната цел е да продължим да подобряваме играчите и отбора и да скъсим още разликата.”

“В момента Дарио Есуго и Ромео Лавия са контузени (затова не можем да дадем почивка на Мойсес Кайседо). За този мач те не се връщат, за съжаление. И двамата участваха в тренировката вчера. Надявам се скоро да са на разположение. Не мисля, че е случайно количеството контузии, които имаме”, отправи Мареска намек към участието на отбора на Световното клубно първенство.

И макар Линкълн да изглежда непретенциозен съперник, мениджърът предупреди да се внимава. “Точно в такива мачове можеш лесно да заспиш, защото се отпускаш. Футболът е пълен с подобни срещи. Аз съм много загрижен за това. Със сигурност ще имаме играчи от академията, както винаги сме правили”, завърши наставникът на Челси.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 22894
  • 3
В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

  • 22 сеп 2025 | 05:36
  • 7190
  • 3
Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

  • 22 сеп 2025 | 05:08
  • 7512
  • 3
Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

  • 22 сеп 2025 | 04:17
  • 5898
  • 0
Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

  • 22 сеп 2025 | 03:51
  • 3608
  • 0
Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

  • 22 сеп 2025 | 03:00
  • 5779
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 51078
  • 45
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 12895
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

  • 22 сеп 2025 | 12:31
  • 4246
  • 1
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 4278
  • 3
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 14560
  • 26
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 22894
  • 3