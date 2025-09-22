Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Ясни са съперничките на Александра Фейгин за олимпийския турнир на Игрите в Милано и Кортина

Ясни са съперничките на Александра Фейгин за олимпийския турнир на Игрите в Милано и Кортина

  • 22 сеп 2025 | 12:14
  • 160
  • 0
Ясни са съперничките на Александра Фейгин за олимпийския турнир на Игрите в Милано и Кортина

Последните пет квоти за участие при жените на Олимпийските игри в Милано през февруари догодина бяха разпределени на турнира в Пекин. Там бяха раздадени още пет квоти при мъжете, четири при танцовите двойки и три при спортните дуети.

България има своята виза за Игрите при жените още от Световното първенство през март в Бостън, където я извоюва Александра Фейгин. Така най-добрата родна фигуристка ще участва за втори път в кариерата си на Олимпиада.

На допълнителния квалификационен турнир в Пекин за петте дамски квоти се бориха момичета от 25 страни, като представителките на Русия Аделия Петросян и на Беларус Виктория Сафонова бяха допуснати поименно като атлети с неутрален статут след строга селекция от страна на Международния кънки съюз (ИСУ).

Първото място спечели Аделия Петросян с 209.63 точки, която беше безапелационна и в кратката и във волната програма. Втора е Анастасия Губанова от Грузия с 206.23, а трета белгийката Луна Хендрикс с 204.96. Четвъртото и петото място са за Сафонова с 181.91 и за китайката Жуйян Чжан със 179.76 точки.

Така макар квотите за олимпиадата да са за нации, съперничките на Фейгин са почти напълно ясни. По три представителки в Милано ще имат САЩ и Япония, а по две Република Корея, Швейцария и Белгия. Останалите визи са за България, Естония, Канада, Италия, Франция, Казахстан, Израел, Австрия, Финландия, Румъния, Полша, Великобритания, Литва, Грузия, Китай и по една за независими атлети от Русия и Беларус.

При мъжете битката в Пекин спечели Пьотр Гуменик. Руснакът също се състезаваше със статут на независим атлет. Останалите четири са за Република Корея, Мексико, Украйна и Тайван. Изключително впечатляващо е представянето на Ю-Хсиян Ли от Тайван, който беше осми в кратката програма, но с трети резултат на волната завърши на пето място, грабвайки последната възможност за участие в Милано. 18-годишният фигурист е възпитаник на един от най-добрите български фигуристи от близкото минало Иван Динев, който от дълги години работи като треньор в Лос Анджелис.

При спортните двойки трите допълнителни квоти от Пекин бяха спечели от представители на Китай, Армения и Япония, а при танцовите двойки - от Литва, Австралия, Испания и Китай.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

На 80-годишна възраст почина легендата на НХЛ Бърни Перънт

На 80-годишна възраст почина легендата на НХЛ Бърни Перънт

  • 21 сеп 2025 | 21:17
  • 983
  • 0
Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

  • 21 сеп 2025 | 14:09
  • 762
  • 0
Владимир Зографски зае 22-о място на голямата шанца във Вал Ди Фиеме

Владимир Зографски зае 22-о място на голямата шанца във Вал Ди Фиеме

  • 21 сеп 2025 | 11:16
  • 943
  • 0
Аделия Петросян с първото място на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне

Аделия Петросян с първото място на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне

  • 21 сеп 2025 | 08:16
  • 533
  • 0
Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпиадата

Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпиадата

  • 21 сеп 2025 | 08:08
  • 2112
  • 0
Френска легенда в биатлона получи още един златен олимпийски медал

Френска легенда в биатлона получи още един златен олимпийски медал

  • 19 сеп 2025 | 19:37
  • 1992
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 34245
  • 20
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 8465
  • 0
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 426
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 11156
  • 20
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 9545
  • 5
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 15071
  • 0