За втора поредна година в Панагюрище се провежда футболен турнир за деца и юноши

За втора поредна година в Панагюрище се провежда футболен турнир за деца и юноши, съобщи за БТА организаторът Димо Начев, директор на детски футболен клуб Войводите. Надпреварата започна в 10:00 часа на стадион „Орчо Войвода“ и ще продължи три дни.

Съорганизатори на събитието са организаторът на детски футболни турнири (Champion of Champions) Николай Бабуров и Община Панагюрище.

Участие са заявили 10 отбора, сред които футболните клубове на Хебър (Пазарджик), ЦСКА 1948, Светкавица (Градежница), Марица (Пловдив), Барикади (Стрелча), Раковски (Пловдив), Ботев (Враца), както и трите детски футболни клуба от Панагюрище - Оборище, Левски и домакините Войводите.

Състезанията ще бъдат в три възрастови групи - футбол 9 (2013/14), футбол 7 (2015/16), футбол 5 (2017/18).

Предвидени са медали за всички участници, купи за победителите и индивидуални награди.