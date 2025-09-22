Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. За втора поредна година в Панагюрище се провежда футболен турнир за деца и юноши

За втора поредна година в Панагюрище се провежда футболен турнир за деца и юноши

  • 22 сеп 2025 | 10:37
  • 158
  • 0
За втора поредна година в Панагюрище се провежда футболен турнир за деца и юноши

За втора поредна година в Панагюрище се провежда футболен турнир за деца и юноши, съобщи за БТА организаторът Димо Начев, директор на детски футболен клуб Войводите. Надпреварата започна в 10:00 часа на стадион „Орчо Войвода“ и ще продължи три дни.

Съорганизатори на събитието са организаторът на детски футболни турнири (Champion of Champions) Николай Бабуров и Община Панагюрище.

Участие са заявили 10 отбора, сред които футболните клубове на Хебър (Пазарджик), ЦСКА 1948, Светкавица (Градежница), Марица (Пловдив), Барикади (Стрелча), Раковски (Пловдив), Ботев (Враца), както и трите детски футболни клуба от Панагюрище - Оборище, Левски и домакините Войводите.

Състезанията ще бъдат в три възрастови групи - футбол 9 (2013/14), футбол 7 (2015/16), футбол 5 (2017/18).

Предвидени са медали за всички участници, купи за победителите и индивидуални награди.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бекали: ЦСКА ще плаща не повече от 25 000 евро на Петреску

Бекали: ЦСКА ще плаща не повече от 25 000 евро на Петреску

  • 22 сеп 2025 | 09:45
  • 4137
  • 2
Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

  • 22 сеп 2025 | 09:30
  • 535
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 7458
  • 16
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 7656
  • 3
Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 02:20
  • 2050
  • 0
Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

  • 22 сеп 2025 | 01:55
  • 1818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

1/8-финал на Световното първенство: България 1:0 Португалия! Следете мача ТУК!

1/8-финал на Световното първенство: България 1:0 Португалия! Следете мача ТУК!

  • 22 сеп 2025 | 10:57
  • 3601
  • 0
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 1661
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 7458
  • 16
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 7656
  • 3
Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 56671
  • 66
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 7298
  • 0