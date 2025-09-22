Добри Козарев: Равностоен мач, слаби съдии, лош терен

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  • 22 сеп 2025 | 10:33
  • 183
  • 0
Гигант (Съединение) загуби с 0:2 гостуването си на Марица (Милево). Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига. Ето коментара на Добри Козарев, президент на Гигант.

„Получи са равностоен мач. И двата отбора имахме положения. Домакините вкараха своето през първото полувреме, като това им беше единствената възможност. През второто полувреме съдията им даде дузпа, която според мен не съществуваше. След това даде и за нас – разбира се, да компенсира, но пък ние я изпуснахме. Главният съдия и единият помощник се представиха доста слабо.Добавям и лошия терен, на който трудно можеше да се играе. Всички тези фактори обаче не ни оправдават, че загубихме. Трябва да се стягаме, защото ни чака труден мач у дома с Ямбол“.

