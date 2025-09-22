Популярни
Киву: Не беше лесно, но показахме характер

  • 22 сеп 2025 | 01:21
  • 119
  • 0

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от победата над Сасуоло. "Нерадзурите" стигнаха до трите точки на "Сан Сиро" след успех с 2:1 и се намират на 10-о място в класирането на Серия "А".

„Положителното е победата. Наистина се нуждаехме от нея и изиграхме добър мач. Можехме да решим изхода от срещата по-рано, но срещу нас имаше вратар (Ариянет Мурич - б.р.), който направи забележителен мач", коментира Киву.

Трудна победа върна Интер на верния път
Трудна победа върна Интер на верния път

„Когато съперникът отбележи в края, това неизбежно създава напрежение, но ние се опитахме да играем нашия футбол и да създаваме положения. Проявихме търпение до края и това е добре. Най-важното днес беше да победим", повтори румънецът.

„Мисля, че отборът може да играе по-добре, можем да движим топката по-бързо, да атакуваме по-добре, въпреки че очевидно не е лесно, когато противникът се защитава дълбоко. Показахме характер, решителност и правилна нагласа. Имахме възможности да си осигурим победата по-рано, но вратарят им направи много добри спасявания“, добави Киву.

Снимки: Gettyimages

