Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

Елче победи с 1:0 Овиедо в сблъсъка на новаците от 5-тия кръг на Ла Лига. Така тимът от провинция Аликанте продължава с отличния си старт на сезона и все още няма загуба, като вече натрупа 9 точки. Елче заема временното 5-о място в класирането, докато Овиедо остава само с 3 пункта и е на 17-а позиция.

Още в 9-ата минута Елче откри резултата. Херман Валера проби отляво и пусна успоредно на голлинията подаване, а стражът на Овиедо Аарон Ескандей опита да избие. Топката обаче попадна в португалския нападател на домакините Андре Силва, който отблизо с лекота вкара - 1:0 за Елче.

След това вратарят на гостите успя да се реабилитира частично, след като в началото на втората част изби удар от чиста позиция на Рафа Мир. Нападателят на Елче пробва и добавка, но за негов малшанс нацели напречната греда. Постепенно Овиедо понатисна съперника си и създаде няколко ситуации.

Първо гол на Леандер Дендонкрер в 79-ата минута бе отменен заради засада. Четири минути по-късно преостъпеният от Барселона вратар Иняки Пеня трябваше да избива изстрел на Хосе Саломон Рондон. Така в крайна сметка Елче запази аванса си и се поздрави с успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages