Любомир Киров: Не ни достигнаха три ситуации в края

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров заяви след загубата с 84:93 на родния първенец от естонския Калев/Крамо в квалификациите на Шампионската лига, че играчите му са показали характер, но във важните моменти не са били достатъчно концентрирани. Киров посочи още, че противникът на тима от Самоков е бил опитен отбор, който наказва всяка грешка.

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

"Започнахме лошо мача, но и те отбелязаха 5 тройки в първата част, доста трудни. Оттам стана разлика, която достигна 17 точки, но ние показахме характер и се върнахме. Не ни достигнаха три ситуации в края, при които играчите не реагираха както трябва, неща, които сме гледали и подготвяли. Направихме три грешки, получихме три тройки, а също и загубихме две борби в нападение в много важен момент. Това накрая се отрази. Калев/Крамо е много опитен отбор. Отбор, който е печелил доста титли, играл е в Европа и наказва всяка грешка. Ние явно не бяхме готови точно във важните моменти да бъдем концентрирани", сподели Киров пред медиите, сред които беше и екип на Sportal.bg.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Какво още каза след мача Киров, можете да проследите във видеото по-долу.

Снимки: Владимир Иванов