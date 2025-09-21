Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Любомир Киров: Не ни достигнаха три ситуации в края

Любомир Киров: Не ни достигнаха три ситуации в края

  • 21 сеп 2025 | 21:40
  • 700
  • 1

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров заяви след загубата с 84:93 на родния първенец от естонския Калев/Крамо в квалификациите на Шампионската лига, че играчите му са показали характер, но във важните моменти не са били достатъчно концентрирани. Киров посочи още, че противникът на тима от Самоков е бил опитен отбор, който наказва всяка грешка.

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига
Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

"Започнахме лошо мача, но и те отбелязаха 5 тройки в първата част, доста трудни. Оттам стана разлика, която достигна 17 точки, но ние показахме характер и се върнахме. Не ни достигнаха три ситуации в края, при които играчите не реагираха както трябва, неща, които сме гледали и подготвяли. Направихме три грешки, получихме три тройки, а също и загубихме две борби в нападение в много важен момент. Това накрая се отрази. Калев/Крамо е много опитен отбор. Отбор, който е печелил доста титли, играл е в Европа и наказва всяка грешка. Ние явно не бяхме готови точно във важните моменти да бъдем концентрирани", сподели Киров пред медиите, сред които беше и екип на Sportal.bg.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Какво още каза след мача Киров, можете да проследите във видеото по-долу.

Снимки: Владимир Иванов

